"يا من يُضحكنا دائمًا".. أنتونيلا زوجة ميسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

06:44 م الخميس 11 سبتمبر 2025

ميسي وأسرته

background

حرصت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنها ماتيو، حيث نشرت له تهنئة خاصة.

ونشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية صورة لابنها ماتيو، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا ماتو، يا من يُضحكنا دائمًا، ويملأ البيت فرحًا، ويعانقنا بحرارة".

وأضافت: "يا له من عيد ميلاد سعيد، يا له من عيد ميلاد سعيد، كم هو جميل أن نحتفل بك اليوم ودائمًا، نحبك يا حبيبي".

وأصبح ميسي وروكوزو أبوين لأول مرة في 2 نوفمبر 2012، عندما رُزقا بابنهما تياجو، وبعد ولادته بفترة وجيزة، أظهر ميسي حبه لابنه الصغير بشكل دائم من خلال وشم اسمه وبصمات يديه على ساقه.

