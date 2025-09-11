أحمد حمدي لاعب الزمالك يعرض الزواج على خطيبته (صور)

عرض أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الزواج على خطيبته شهد مكرم لاعبة فريق السيدات بالنادي.

ونشر أحمد حمدي صورتهما عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مع عبارة: "هل تقبلين الزواج بي؟".

وتزامن هذا الاحتفال وعرض الزواج مع عيد ميلاد شهد مكرم، إذ نشر حمدي صورتهما وكتب: "كل سنة وأنتِ طيبة حبيبتي".

