مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

بترول أسيوط

1 0
16:30

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

- -
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء

0 0
16:40

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

أحمد حمدي لاعب الزمالك يعرض الزواج على خطيبته (صور)

04:37 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خطوبة أحمد حمدي وشهد مكرم (3)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يعرض الزواج على خطيبته (2)
  • عرض 8 صورة
    خطوبة أحمد حمدي وشهد مكرم (1)
  • عرض 8 صورة
    خطوبة أحمد حمدي وشهد مكرم (2)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يعرض الزواج على خطيبته (1)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يعرض الزواج على خطيبته (4)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يعرض الزواج على خطيبته (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عرض أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الزواج على خطيبته شهد مكرم لاعبة فريق السيدات بالنادي.

ونشر أحمد حمدي صورتهما عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مع عبارة: "هل تقبلين الزواج بي؟".

وتزامن هذا الاحتفال وعرض الزواج مع عيد ميلاد شهد مكرم، إذ نشر حمدي صورتهما وكتب: "كل سنة وأنتِ طيبة حبيبتي".

اقرأ أيضًا:

"يحاولوا تشويه صورتي".. حسام غالي يطلق تصريحات نارية حول الترشح لرئاسة الأهلي

الأفضل على مر العصور.. رونالدو يحصد جائزة جديدة في البرتغال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حمدي وشهد مكرم أحمد حمدي أحمد حمدي يعرض الزواج على خطيبته أحمد حمدي يعرض الزواج على لاعبة الزمالك شهد مكرم لاعبة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل