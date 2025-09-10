كتب- نهى خورشيد

نشرت سلمي صقر زوجة مروان عطية نجم خط وسط الأهلي ومنتخب مصر الحالي، صورتين جديدتين لهما مع أبنتهما "ألما" بعد انتهاء مشاركته مع الفراعنة.

وشاركت سلمي متابعيها الصور على حسابها الشخصي عبر الإنستجرام على أنغام أغنية "حبيبي وابن حبيبي" مع تعليق:"ماشاءالله".

وكان منتخب مصر سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره البوركيني في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 4 أغسطس، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.