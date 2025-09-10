مباريات الأمس
"بعد عودته مع المنتخب".. صورتين لمروان عطية وأسرته بعد التعادل مع بوركينا

11:39 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
    مروان عطية وأسرته بعد التعادل مع بوركينا
كتب- نهى خورشيد

نشرت سلمي صقر زوجة مروان عطية نجم خط وسط الأهلي ومنتخب مصر الحالي، صورتين جديدتين لهما مع أبنتهما "ألما" بعد انتهاء مشاركته مع الفراعنة.

وشاركت سلمي متابعيها الصور على حسابها الشخصي عبر الإنستجرام على أنغام أغنية "حبيبي وابن حبيبي" مع تعليق:"ماشاءالله".

وكان منتخب مصر سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره البوركيني في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 4 أغسطس، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

