فاتك زمان.. مولد صاحب ركلة البداية في المونديال.. قصة وفاة نجم بالكحول

كتب - نهى خورشيد

بين الأجيال الكروية القديمة والمعاصرة تمتد فجوة زمنية حافلة بالقصص واللحظات الخالدة داخل المستطيل الأخضر، لحظات قد يعرفها البعض جيداً بينما تغيب عن ذاكرة آخرين.

لذلك تأتي أهمية إعادة التذكير بتلك المحطات التاريخية ليس فقط لتوثيقها، بل أيضاً لتعريف الأجيال الجديدة ببعض ذكريات اللعبة والتي قد تكون ترك بصمة خاصة في سجل كرة القدم عبر العقود.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز أحداث يوم 10 سبتمبر عبر التاريخ..

في مثل هذا اليوم من عام 1937، تم افتتاح استاد أورانج بول في مدينة ميامي الأميركية، والذي أصبح فيما بعد أحد أبرز الملاعب التي استضافت مباريات دولية لكبار منتخبات أوروبا.

كما تحل اليوم الذكرى الـ 28 لرحيل المهاجم السوفيتي الشهير أناتولي بانشيفسكي، الذي وافته المنية عام 1997 عن عمر ناهز 51 عاماً بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لإفراطه في تناول الكحول.

وُلد بانشيفسكي في باكو عام 1946، وارتبط اسمه بهدف تاريخي في مرمى البرازيل على ملعب ماراكانا عام 1965، كما شارك مع الاتحاد السوفيتي في مونديال 1966 بإنجلترا.

على الجانب الآخر شهد يوم 10 ديسمبر عام 1907 مولد الفرنسي لوسيان لوران، صاحب أول هدف في تاريخ بطولات كأس العالم.

في مونديال 1930 بالأوروجواي، افتتح لوران التسجيل لمنتخب فرنسا أمام المكسيك في الدقيقة 19.