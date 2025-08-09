كتب - يوسف محمد:

لا تكون حياة لاعب كرة القدم بالسهولة التي يتوقعها الكثير من الجماهير، أو بالقدر الكبير من الرفاهية التي تظهر على شاشات التليفزيون، خاصة وأن الكثير من اللاعبين يمرون بظروف صعبة في بداية مشوارهم يمكنها أن تنهي رحلته في كرة القدم بشكل كبير.

وعند الحديث عن أبرز قصص الكفاح القوية في كرة القدم، هي قصة نجم النادي الأهلي حسين الشحات، الذي يعد واحد من ألمع نجوم الكرة المصرية حاليا، ولكن هذه النجومية لم تأتي بين ليلة وضحاها، بل جاءت عقب مواجهة الكثير من الصعوبات في طفولته.

ودائما ما كانت عائلة الشحات وبشكل خاص والدته، هى الداعم الأكبر لها في مشواره بكرة القدم، والذي نجح في السنوات الماضية أن يصبح أهم نجومها داخل مصر، خاصة في ظل مستوياته الجيدة التي يقدمها رفقة النادي الأهلي في الكثير من الأوقات.

عائلة حسين الشحات

وولد الشحات في يونيو عام 1992، لعائلة مكونة من 4 أفراد والده ووالدته، بالإضافة إلى شقيقه محمد.

ولم تكن حياة نجم الأهلي الحالي بالسهولة التي تتوقعها الجماهير، حيث أن والده توفى وهو بعمر ستة أشهر فقط، مما جعل حمل البيت وتربية الأطفال على والدته.

وروى الشحات في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن والدته كانت بمثابة الأب له، ودعمته بشكل كبير ليصل إلى ما هو عليه الآن، مشيرا إلى أنها وقفت بجانبه بشكل كبير وضحت بكل شئ من أجل تحقيق حلمه في كرة القدم.

وعبر الشحات عن الدور الكبير الذي لعبته والدته معه في كرة القدم، حيث ظهر في أحد البرامج وهو يقبل قدميها، تقديرا لما قدمته له طوال حياته وليس في مساندته بكرة القدم فقط.

ولم يكن دور زوج والدة الشحات والذي اعتبره اللاعب بمثابة والده، أقل أهمية مما قدمته والدته، حيث قال اللاعب في تصريحات تليفزيونية من قبل: "لم أرى والدي ومن رباني هو زوج والدتى، لذلك حبه بشكل قوي وهو بمثابة والدي وأقول له "بابا"".

وأضاف: "زوج والدتي هو الذي ساعدني في كرة القدم بشكل كبير، من خلال ضمي إلى فريق مدينة نصر والذي كان يعمل به كمدرب، كنت بعمر 4 سنوات فقط وأنه كان يحرص على التواصل معه باستمرار حتى بعد الإنفصال عن والدته".

وتوفى زوج والدة الشحات والذي كان يعتبره نجم الأهلي "والده"، في مارس من عام 2023.

وكل الصعوبات التي واجهها الشحات طوال حياته جعلت منه لاعبا أفضل، حيث أن نجم الأهلي، لم يكن يكتفي فقط خلال فترة ممارسته كرة القدم في مراحل الشباب والناشئين وقبل اللعب بشكل احترافي، على لعب كرة القدم فقط.

وكشف الشحات في تصريحات تليفزيونية من قبل، أن عمل في أكثر من حرفة بعيدا عن كرة القدم، مثل عمله في الألوميتال، كما أنه عمل في إحدى مدارس الكرة كجامع للكرات ولأدوات التدريب في الأكاديمية، بالإضافة إلى عمله كعامل في بنزينة.

وذكر الشحات أنه كان يحصل على أجر خلال عمله في الألوميتال 400 جنيه شهريا، في أكاديمية كرة القدم كان يحصل على مبلغ 10 جنيهات في اليوم اليوم، مشيرا إلى أنها لم تكن تعمل بشكل يومي.

ويمتلك حسين الشحات شقيق واحد، هو محمد الشحات والذي يعد وكيل أعمال نجم الأهلي، يعرف في الوسط الرياضي بشكل كبير ولكل متبعي كرة القدم، لظهوره الدائم مع شقيقه في مختلف المناسبات والمباريات.

وحسين الشحات متزوج من سيدة تدعى إسراء عادل، وأنجبت له ثلاث أبناء، هم: "أحمد، آسر وتيم".

