شارك أحمد حسن كوكا لاعب فريق الاتفاق السعودي، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له رفقة أبنائه من المطار.

ونشر كوكا فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لأبنائه خلال انتظاره في المطار وسط حالة من الحب والسعادة الكبيرة.

وكان كوكا، انتقل إلى فريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الدوري الفرنسي.

وارتبط اسم كوكا بشكل كبير بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يتمم اتفاقه مع فريق الاتفاق.

