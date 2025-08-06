كتب - يوسف محمد:

عند الحديث عن أهم وأبرز المهاجمين واللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، لا بد من ذكر "الجان" عماد متعب، الذي يعد واحدا من أهم المهاجمين الذين مروا في تاريخ الكرة مصر، بل من الصعب أثناء ذكر أهم اللاعبين في تاريخ مصر إغفال اسم متعب.

وعرف عماد متعب بملك الدقيقة "90"، نظرا لكثرة الأهداف المؤثرة التي أحرزها متعب في هذا التوقيت، على رأسها هدفه في مرمى الجزائر في تصفيات كأس العالم 2010، بالإضافة إلى هدفه الأيقوني في مرمى سيوي سبورت الجنوب أفريقي عام 2014، الذي منح المارد الأحمر لقب البطولة.

ونجح ابن مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام، لما قدمه مع الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة تواجده في الملاعب، التي استمرت لمدة 15 عاما على المستوى الاحترافي.

أبرز المعلومات عن عائلة عماد متعب

ومع الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها نجم الكرة المصرية السابق، بدأ الكثير من الجماهير ومحبي كرة القدم، يبحثون عن المعلومات المرتبطة بحياة نجم الأهلي العائلية، خاصة أنها تمثل جانبا مهما في حياة أي لاعب والتي في الغالب تمثل نقطة فارقة في حياة اللاعب.

ولد متعب في فبراير من عام 1983 بمركز بلبيس محافظة الشرقية، لأسرة بها أربع أبناء كان نجم الأهلي السابق ترتيبه بينهم الثالث.

وتلقى متعب أول الصدمات في حياته عند وفاته والده وهو بعمر 7 سنوات فقط، إلا أنه دائما ما يؤكد على الدور الكبير الذي لعبته والده في حياته هو أشقائه، بعد وفاة والدهم وحرصها على توفير كافة التزاماتهم.

وتفصل والدة نجم الأهلي السابق الابتعاد عن الإعلام وشاشات التليفزيون بشكل كبير، لذا لا تتوفر الكثير من المعلومات عنها، إلا أنها في مداخلة هاتفية عام 2018 عبر قناة "صدى البلد" وخلال ظهور نجهل ضيفا في أحد البرامج، أكدت إن متعب ابن مثالي وحريص دائماً على زيارتها في الشرقية.

وقال متعب خلال ظهوره: "أمي تعبت جداً جداً معانا، بعد وفاة والدي رحمة الله عليه، خاصة أن والدي توفى وعمري 7 سنوات فقط".

ويمتلك عماد متعب ثلاثة أشقاء، هم: "وليد، وائل، بالإضافة إلى الأخ الأصغر محمود"، نجم الأهلي هو رقم 3 في العائلة.

زوجة وأبناء عماد متعب

وعماد متعب متزوج من ملكة جمال مصر عام 2008 يارا نعوم، الذي بدأت علاقتهما معا قبل الزواج من خلال إعلان لإحدى شركات السيارات، شاركا فيه الثنائي معا.

واحتفل متعب بحفل زفافه على يارا نعوم يوم 2 ديسمبر من عام 2011، في حفل شهد حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم.

ويمتلك نعوم ومتعب بنتين، هما تمارا وسيلين، دائما ماي ظهر نجم الكرة المصرية رفقة عائلته في المناسبات المختلفة سواء المتعلقة بكرة القدم أو المناسبات العائلية الخاصة.

وسبق ليارا نعوم زوجة عماد متعب خوض تجربة التمثيل من قبل، حينما ظهرت في فيلم حين ميسرة وهذه هى المرة الوحيدة التي خاضت فيها نعوم تجربة التمثيل.

