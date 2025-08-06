كتب - يوسف محمد:

شارك وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق وكولومبوس الأمريكي الحالي، صورة له رفقة شقيقتيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة خلال قضاء عطلته الصيفية رفقة شقيقتيه ولكنه لم يكن يظهر بالصورة بشكل كامل.

ويستعد وسام أبو علي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبدء الاستعدادات مع فريق كولومبوس كرو بشكل رسمي.

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ فترة رحيل وسام أبو علي عن الفريق متجها إلى كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون يورو.

ويذكر أن أبو علي كان قد انضم إلى النادي الأهلي، في يناير من عام 2024 قادما من فريق سيريس السويدي، مقابل 1.7 مليون دولار.

أقرأ أيضًا:

أبرز المعلومات عن يان ماتيوس صفقة الزمالك المحتملة

تفاحة فاسدة بغرفة الملابس.. ماذا قالت المواقع البلجيكية عن انتقال الدباغ إلى الزمالك