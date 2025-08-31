مباريات الأمس
"خلي الناس هي اللي تقولك إنك كويس"..إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة

08:10 م الأحد 31 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد:

أثار إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بعد نشره رسالة غامضة على ستوري حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب عاشور:"لما تبقى وحش قول انت وحش، لكن لما تبقى كويس سيب الناس هي اللي تقول عليك دا كويس، لكن متقولش رأيك في نفسك".

وحرص إمام عاشور أمس السبت على مساندة الأهلي في مواجهته أمام بيراميدز، والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بثنائية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ستوري إمام عاشور

إمام عاشور الأهلي الأهلي وبيراميدز بيراميدز
