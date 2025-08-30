مباريات الأمس
"ليلة الجمعة" 13 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

06:39 ص السبت 30 أغسطس 2025
    زوجة محمد عواد (39)
    زوجة محمد عواد (40)
    زوجة محمد عواد (41)
    زوجة محمد عواد (42)
    زوجة محمد عواد (43)
    زوجة محمد عواد (32)
    زوجة محمد عواد (44)
    زوجة محمد عواد (36)
    زوجة محمد عواد (34)
    زوجة محمد عواد (35)
    زوجة محمد عواد (33)
    زوجة محمد عواد (38)
القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور.

وظهرت حنين بإطلالة أنيقة وجذابة، لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم من خلال التعليقات والإعجابات، وعلقت على الصور قائلة " ليلة الجمعة."

ويذكر أن محمد عواد انضم إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019، قادما من الإسماعيلي، بعدما بدأ مسيرته الكروية في ناشئي الإسماعيلي، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى المصري البورسعيدي عام 2015، تلاه إعارة أخرى إلى الوحدة السعودي في 2018، قبل أن يثبت أقدامه مع الزمالك بشكل نهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صور زوجة محمد عواد محمد عواد زوجة محمد عواد إحصائيات محمد عواد حنين خالد الزمالك الزمالك اليوم
