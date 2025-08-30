القاهرة - مصراوي

نشرت الزوجة الثانية للاعب محمد النني رسالة مثيرة للجدل ، وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت في رسالتها: "الذين يدخلون على حسابات صديقاتي ويتلفظون بدعوات سلبية مثل: (راح تتخانون، راح تطلقون، كما تدين تدان)... ما وضعكم هذا كلام لا يصدر إلا عن أشخاص ضعاف الشخصية، أنتم تقدسون الرجل سبحان الله، من أراد أن يتزوج مرة أخرى فليفعل، ومن أراد أن يطلق فليطلق، الله يسهل دربه ما مشكلتكم".

وأضافت: "ليس كل واحدة منا معلقة حياتها على رجل، ولا واحدة منا ستهاجم امرأة مثلها وتفرغ أمراضها النفسية في أخرى لمجرد أن زوجها أو حبيبها اختار أن ينظر في اتجاه آخر".

واختتمت: "أنا لا أستهين بمن ظروفها صعبة وتعتمد حياتها على رجل، ولكن لا تفرغي عقدك النفسية على غيرك، اعبدي ربك، فهو الأحق بالتقديس".