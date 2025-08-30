3 صور لزوجة محمد النني الأولى مع أبنائهما

القاهرة – مصراوي

نشرت زوجة محمد النني الأولى مجموعة من الصور لها رفقة أبنائها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت زوجة النني في الصور برفقة أبنائها الثلاثة وهم يستمتعون بوقتهم خلال نزهة خارجية.

وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: «رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء».

يُذكر أن محمد النني انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي في 30 يوليو 2024، قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وشارك النني مع الجزيرة في 35 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.