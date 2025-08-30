مباريات الأمس
أحمد السيد يحيي ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب

05:19 ص السبت 30 أغسطس 2025
    محمد عبد الوهاب
    محمد عبد الوهاب وأبو تريكة
    محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق
    محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي السابق
    أحمد السيد لاعب الأهلي السابق من إحدى المباريات
    أحمد السيد لاعب الأهلي السابق
أحيا أحمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، ذكرى رحيل زميله بالفريق محمد عبد الوهاب ال 19، الذي رحل عن عالمنا في 2006.

ونشر السيد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة محمد عبد الوهاب وكتب: "الذكرى السنوية لوفاة محمد عبد الوهاب".

وكان محمد عبد الوهاب، رحل عن عالمنا في 31 أغسطس من عام 2006، داخل ملعب مختار التتش، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تدريبات المارد الأحمر.

ويذكر أن عبد الوهاب رحل عن عالمنا، بعمر 31 عاما فقط، بعد أشهر قليلة من تتويجه ببطولة كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة.

محمد عبد الوهاب النادي الأهلي وفاة محمد عبد الوهاب ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب أحمد السيد
