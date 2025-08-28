3 صور لموقف إنساني من مروان عطية مع طفلة مصابة بالسرطان

حرص مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تحقيق حلم الطفلة ليلى، التي تعاني من مرض السرطان، والتي كانت ترغب في مقابلة نجم الأهلي منذ فترة.

واستقبل عطية الطفلة ليلى داخل مقر النادي الأهلي، قدم لها قميص النادي الأهلي ويحمل توقيعه كهدية تذكارية وقام بالتقاط العديد من الصور معها.

وكانت ليلى أعلنت في وقت سابق، حبها الكبير لنجم وسط النادي الأهلي وأنه اللاعب المفضل بالنسبة لها، مشيرة إلى رغبتها الكبيرة في مقابلته.

ويغيب مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي، عن الفريق خلال الفترة الماضية، بسبب خضوعه لعملية جراحية "الفتاق"، عقب بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

