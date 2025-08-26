مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"عسولة" 13 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

02:57 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (19) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (29) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (30) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (31) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (27) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (28) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (26) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (23) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (24) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (25) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (22) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة محمد عواد (20) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حنين خلال الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت حنين بفستان أسود جذاب، مما لاقى تفاعلا واسعًا من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بالإطلالة من خلال التعليقات والإعجابات.

يذكر أن محمد عواد انضم إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019، قادمًا من نادي الإسماعيلي، حيث بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي. وانتقل على سبيل الإعارة إلى المصري البورسعيدي عام 2015، ثم إلى نادي الوحدة السعودي في 2018، قبل أن ينضم رسميًا إلى الزمالك ويثبت أقدامه مع الفريق.

وخلال مشواره مع الزمالك، خاض عواد 135 مباراة، استقبل خلالها 110 أهداف، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 62 لقاء، ويبلغ من العمر حاليًا 33 عامًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد احصائيات محمد عواد ارقام محمد عواد حنين خالد محمد عواد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان