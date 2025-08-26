"عسولة" 13 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حنين خلال الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت حنين بفستان أسود جذاب، مما لاقى تفاعلا واسعًا من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بالإطلالة من خلال التعليقات والإعجابات.

يذكر أن محمد عواد انضم إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019، قادمًا من نادي الإسماعيلي، حيث بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي. وانتقل على سبيل الإعارة إلى المصري البورسعيدي عام 2015، ثم إلى نادي الوحدة السعودي في 2018، قبل أن ينضم رسميًا إلى الزمالك ويثبت أقدامه مع الفريق.

وخلال مشواره مع الزمالك، خاض عواد 135 مباراة، استقبل خلالها 110 أهداف، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 62 لقاء، ويبلغ من العمر حاليًا 33 عامًا.