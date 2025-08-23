حرص البرازيلي خوان ألفينا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اصطحاب زوجته في رحلة ترفيهية إلى الأهرامات.

ونشر ألفينا صور له مع زوجته من أمام الأهرامات وأخرى مع الجمل، حيث ظهر وهو يحتفل بـ "القوس والسهم".

وساهم الجناح البرازيلي في فوز الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، متساويا مع المتصدر النادي المصري.

