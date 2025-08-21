كتب- نهى خورشيد:

احتفل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاد زوجته "قدرية داوود".

وشارك إمام متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة تجمعهما مع تعليق:"كل سنة وأنت طيبة يا أم البنات".

ويعتبر الثنائي من أشهر العائلات الزملكاوية في عالم كرة القدم المصرية ، إذ بدأت قصة حبهما بعد تعرفهما صدفة لعمل خيري، لتتوج بعدها بالزواج في الثالث والعشرين من يوليو عام 2003، وأنجب الثنائي ثلاثة بنات وهم :" هايا، وتاليا ولولوا".