"أم البنات".. احتفال خاص من حازم إمام بعيد ميلاد زوجته
كتب- نهى خورشيد:
احتفل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاد زوجته "قدرية داوود".
وشارك إمام متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة تجمعهما مع تعليق:"كل سنة وأنت طيبة يا أم البنات".
ويعتبر الثنائي من أشهر العائلات الزملكاوية في عالم كرة القدم المصرية ، إذ بدأت قصة حبهما بعد تعرفهما صدفة لعمل خيري، لتتوج بعدها بالزواج في الثالث والعشرين من يوليو عام 2003، وأنجب الثنائي ثلاثة بنات وهم :" هايا، وتاليا ولولوا".
