مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التونسي

شبيبة القيروان

- -
18:30

الترجى الرياضي

بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

"أم البنات".. احتفال خاص من حازم إمام بعيد ميلاد زوجته

02:32 ص الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
  • عرض 16 صورة
    قصة حازم إمام وزوجته قدرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

احتفل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاد زوجته "قدرية داوود".

وشارك إمام متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة تجمعهما مع تعليق:"كل سنة وأنت طيبة يا أم البنات".

ويعتبر الثنائي من أشهر العائلات الزملكاوية في عالم كرة القدم المصرية ، إذ بدأت قصة حبهما بعد تعرفهما صدفة لعمل خيري، لتتوج بعدها بالزواج في الثالث والعشرين من يوليو عام 2003، وأنجب الثنائي ثلاثة بنات وهم :" هايا، وتاليا ولولوا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة حازم إمام حازم إمام وزوجته حازم إمام عيد ميلاد زوجة حازم إمام الزمالك قدرية داوود ما اسم زوجة حازم إمام؟
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان