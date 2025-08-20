شخصيات رياضية تشارك في عزاء والد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حرص عدد من الشخصيات الرياضية في مصر، اليوم الأربعاء، على المشاركة في عزاء والد حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بمسقط رأسه مدينة الحامول في كفر الشيخ.

وجاء في مقدمة الشخصيات الرياضية المشاركين في تقديم العزاء جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، والحكم المصري نادر قمر الدولة، بجانب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر أمثال ياسر إبراهيم، ومحمد مجدي "قفشة"، ومصطفى شوبير، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وغيرهم من اللاعبين.

كما شهد العزاء تلقي المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق العزاء في والد حارس الأهلي محمد الشناوي بجواره، واشقائه.

