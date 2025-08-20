مباريات الأمس
كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

واستغاث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بالمسؤولين بشأن أرض النادي في 6 أكتوبر، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "معايا كل الأوراق والمستندات اللي بتثبت أن كل إجراءات الزمالك صح وبنناشد المسؤولين بدعم الزمالك بالقانون وأن يضعوا أي شخص بيحارب النادي عند حده، وعندي ثقة كبيرة أن المسؤولين هيدعموا النادي وأنهم عارفين مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لاستقرار النادي ومستقبله، لا لسحب أرض الزمالك أكتوبر".

وأضاف: "الزمالك مستلم الأرض دي من 2004، ماحدش حط فيها مسمار وماحدش كان عنده مشكلة أبدا ودلوقتي لما الزمالك بدأ شغل وبدأ يتعاقد على 27 ملعب وخلاص بدأ يدخل منها فلوس وخلاص هيقف على رجله ومش محتاج دعم من حد وده اللي كل الزمالكاوية بيحلموا بيه بقالهم سنين، علشان نقدر ننافس وننتظم في دفع المستحقات للاعيبتنا وللموظفين في النادي وأخيراً هنستقر بعتوا الناس توقف الشغل وتسحب الأرض، قبل ما اتكلم عن موضوع محاولة سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك لفرع 6 أكتوبر تأكدت من صحة معلوماتي من أكثر من جهة".

واختتم ميدو: "الزمالك أوراقه كلها سليمة ولسه دافع رسوم المزايا التي حصل عليه سواء بزيادة نسبة البناء أو زيادة عدد الأدوار في المباني والزمالك لسه مستلم خطاب بمد الفترة المسموح بها للإنتهاء من المرحلة الأولى للمباني وهي 30% من نسبة المباني".

ونشر كل من إمام عاشور، زيزو، جراديشار، صورا لهم من تدريبات الأهلي اليوم، فيما نشر عبدالله السعيد لاعب الزمالك صورته من تدريبات الأبيض.

وكتب محمود جنش حارس مرمى الاتحاد: "يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالاً لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء،لا إله إلا أنت .. يا مغيث أغثني".

ونشرت زوجة أحمد حسام ميدو، صورة من حفل خطوبة نجم الزمالك السابق، محمد عويس، بحضور شيكابالا وزوجته.

ستوري نجوم كرة القدم الأهلي الزمالك أحمد حسام ميدو أرض الزمالك
