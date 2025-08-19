يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للزواج من جورجينا وذلك بعد إعلان خطبتهما منذ أيام.

ورغم ذلك، نشرت مجلة "تي في جيا" البرتغالية تقريرا عن بعض البنود التي اتفقا عليها رونالدو مع جورجينا تخص حالة طلاقهما أو انفصالهما.

اتفاق كريستيانو رونالدو وجورجينا بخصوص الطلاق

وذكرت المجلة أن النجمان اتفقا على تقاسم الممتلكات إذا حدث انفصال، وتم ذلك الاتفاق بعد مجيء أول ابن بينهما.

ونص الاتفاق أيضًا على أن جورجينا تحصل على مبلغ 100 ألف يورو شهريًا طوال حياتها.

كما اتفقا على بند حصول جورجينا على قصر فاخر في لافينكا بالعاصمة الإسبانية مدريد، يبلغ سعره 5.6 مليون دولار.

ويعيش النجمان معا منذ عشر سنوات، حيث بدأت قصة حبهما منذ عام 2016 في إسبانيا، وقتما كانت تعمل جورجينا في متجر جوتشي.

وكان الظهور الأول للنجمان معا في حفل الكرة الذهبية عام 2017.