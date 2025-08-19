مباريات الأمس
07:56 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

07:56 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (6)
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (10)
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (9)
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (8)
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (12)_25
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (13)_26
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (14)_27
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (7)_15
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (5)_11
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (12)_24
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (11)_23
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (11)_22
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (10)_20
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (6)_13
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (1)_2
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (8)_16
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (2)_5
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (2)_4
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (4)_8
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (3)_7
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (4)_9
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (8)_17
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (9)_18
يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للزواج من جورجينا وذلك بعد إعلان خطبتهما منذ أيام.

ورغم ذلك، نشرت مجلة "تي في جيا" البرتغالية تقريرا عن بعض البنود التي اتفقا عليها رونالدو مع جورجينا تخص حالة طلاقهما أو انفصالهما.

اتفاق كريستيانو رونالدو وجورجينا بخصوص الطلاق

وذكرت المجلة أن النجمان اتفقا على تقاسم الممتلكات إذا حدث انفصال، وتم ذلك الاتفاق بعد مجيء أول ابن بينهما.

ونص الاتفاق أيضًا على أن جورجينا تحصل على مبلغ 100 ألف يورو شهريًا طوال حياتها.

كما اتفقا على بند حصول جورجينا على قصر فاخر في لافينكا بالعاصمة الإسبانية مدريد، يبلغ سعره 5.6 مليون دولار.

ويعيش النجمان معا منذ عشر سنوات، حيث بدأت قصة حبهما منذ عام 2016 في إسبانيا، وقتما كانت تعمل جورجينا في متجر جوتشي.

وكان الظهور الأول للنجمان معا في حفل الكرة الذهبية عام 2017.

كريستيانو رونالدو وجورجينا خطوبة كريستيانو وجورجينا جورجينا زوجة رونالدو صور جورجينا مع رونالدو اتفاق رونالدو وجورجينا عن الطلاق
