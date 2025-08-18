كيف يفكر مسؤولو الزمالك بعد قرار رابطة الأندية؟ (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن كيف يفكرون حول تجهيز فريقهم لخوض مواجهة موردن سبورت بعد نقل الملعب من ستاد القاهرة لاستاذد هيئة قناة السويس.

وأشارت رابطة الأندية المحترفة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن مباراة مودرن سبورت والزمالك ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بدلاً من ستاد القاهرة بعد قرار بغلق الأخير لأعمال الصيانة.

وأوضح المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنهم استقروا على الدخول في معسكر مغلق بمحافظة السويس قبل 24 ساعة من مباراة مودرن سبورت ولكن لم يحسموا موقفهم من الاستمرار بالمحافظة ذاتها لخوض مباراة فاركو التي ستقام ضمن منافسات الجولة الرابعة بالملعب ذاته عند التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 26 أغسطس الجاري.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الأقرب هو عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة وخوض التدريبات لمدة 3 أيام ثم السفر مجددًا إلى الإسماعيلية، ليلة مباراة فاركو.

وكان الزمالك قد استهل موسمه الجاري من الدوري بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره سيراميكا كليوباترا قبل التعادل السلبي في الجولة الثانية أمام المقاولون العرب.

اقرأ أيضًا:

رضا عبدالعال: محترف الزمالك سيكون أفضل من زيزو.. وسيعوض الجماهير

"اثنتان للزمالك وواحدة للأهلي".. تغيير ملعب 6 مباريات في الدوري المصري