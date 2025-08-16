دائما ما تلعب الأسرة دورا كبيرا في حياة لاعب كرة القدم، حيث أن الكثير من نجوم كرة القدم والرياضيين بشكل عام، ينسبون دائما الفضل إلى أفراد أسرتهم فيما يصلون إليه من تألق.

والكثير من نجوم كرة القدم في العالم وبشكل خاص داخل مصر، قد مروا في بدايتهم بالكثير من العقبات التي ساهمت في تنشئتهم بشكل قوي، ساعدت في جعلهم نجوم كبار في تاريخ الساحرة المستديرة، لذلك فدائما تقوم الجماهير بالبحث عن أبرز المعلومات الخاصة بأسر النجوم الذين يرتبطون بهم ويحبون مشاهدتهم في الملعب.

ويقدم مصراوي في السطور التالية، مجموعة من أبرز القصص لعائلات نجوم كرة القدم والصعوبات التي واجهوها في مشوارهم الرياضي.

والده حرق ملابسه ووالدته غضبت من جوزيه.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة عصام الحضري

نجح عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم المصرية والأفريقية بشكل عام، في ظل التاريخ الكبير الذ1ي قدمه الحارس الأسطوري للفراعنة، طوال مشواره في كرة القدم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

لقب بالماجيكو وأمير القلوب، في إشارة إلى ارتباط الجماهير به وبلمساته الرائعة التي دائما ما كانت تخطف أنظار المتابعين وتسرق منهم صيحات الإعجاب، هو نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الذي كثير ما صال ودجال داخل المستطيل الأخضر سواء مع الفراعنة أو المارد الأحمر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

والده شارك في حرب 1973 وشقيقه أحرف منه.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حازم إمام

هو أحد أفراد عائلة تاريخية في الكرة المصرية ونادي الزمالك، عائلة نجحت في حجز مكانة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية والفارس الأبيض، بداية من جده مرورا بوالده وصولا إليه وهو حازم حمادة إمام "الثعلب الصغير". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صدمة بعمر 7 سنوات و3 أشقاء.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة عماد متعب

عند الحديث عن أهم وأبرز المهاجمين واللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، لا بد من ذكر "الجان" عماد متعب، الذي يعد واحدا من أهم المهاجمين الذين مروا في تاريخ الكرة مصر، بل من الصعب أثناء ذكر أهم اللاعبين في تاريخ مصر إغفال اسم متعب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"9 أشقاء و6 أبناء".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حسام حسن

شهدت الملاعب المصرية على مر تاريخها الكثير من الهدافين الكبار والمهاجمين، الذين دائما ما كانوا يتسببون في خلق حالة قلق لدى مدافعين الخصوم، لكن ليس الكثير من هؤلاء المهاجمين بنفس القدرات التي تمتع بها نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للفراعنة حسام حسن. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ثلاثة أبناء".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد بركات نجم الأهلي السابق

خطف محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار خلال الفترة الماضية، بعدما ظهر وهو يرقص في حفل خطوبة ابنته مرام. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

4 زيجات وأربعة أبناء.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة مصطفى يونس نجم الأهلي السابق

أثار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مصطفى يونس، حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد هجومه ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته خلال الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حارس مرمى ولاعب معتزل وابنتان.. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير

تصدر اسم حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد أزمته مع لاعب المارد الأحمر السابق محمد عمارة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"5 أشقاء وسر مع والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد الشناوي حارس الأهلي

تصدر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، المشهد الرياضي في مصر خلال الأيام الماضية، بعد تواجده على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة مودرن سبورت الأخيرة وعدم المشاركة بشكل أساسي في اللقاء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

2 حراس أحدهما توفي.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق

عند الحديث عن أعظم حراس المرمى في مصر، لا بد أن يأتي اسم إكرامي، حيث يمثل هذا الاسم تاريخا كبيرا في حراسة المرمى المصرية، بداية من إكرامي الأب وصولا إلى الأبن شريف أحد أبرز حراس مصر في الوقت الحالي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

والده يتاجر في الجزارة وشقيقته مصممة أزياء.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح

يترقب كل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم، انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي 2025-2026، الذي سينطلق اليوم بمباراة واحدة تجمع بين فريقي ليفربول وبورنموث. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

5 أشقاء أحدهم مغمور.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أكرم توفيق

ضمت الملاعب المصرية طوال تاريخها الكثير من الأشقاء، الذين نجحوا في كتابة أسمائهم في تاريخ الساحرة المستديرة أو على البساط الأخضر المصري، من بين هذه العائلات عائلة أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق والشمال القطري الحالي، التي تضم أكثر من لاعب كرة قدم بخلاف أكرم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)