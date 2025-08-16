مباريات الأمس
إمام عاشور ينشر صورة من صلاة الفجر ويعلق

07:48 ص السبت 16 أغسطس 2025
 holdapp

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، متابعيه على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة من تأدية صلاة الفجر.

وعلق إمام عاشور برمز "قلب" وكتب: "الفجر".

وفاز النادي الأهلي على نادي فاركو اليوم بأربعة مقابل هدف، أحرز رباعية الأهلي، أحمد سيد زيزو "هدفين"، محمد شريف "هدف"، جراديشار "هدف".

وغاب إمام عاشور عن المباراة نظرًا لإصابة بكسر في الترقوة، وينتظر النادي الأهلي تعافي اللاعب تماما، ويحرص على تعافيه بشكل تما وكامل، خاصة أنه أصيب للمرة الثانية بنفس الإصابة.

إمام عاشور

إمام عاشور الأهلي نتيجة مباراة الأهلي وفاركو موعد عودة إمام عاشور
