5 صور لمروان عطية رفقة زوجته بحفل تامر عاشور

كتب : مصراوي

01:55 ص 08/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة مروان عطية (7)
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية وزوجته

ظهر مروان عطية نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، رفقة زوجته سلمى صقر، في إحدى حفلات المطرب تامر عاشور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين مروان عطية وزوجته، رفقة المطرب تامر عاشور، خلال حضور إحدى حفلاته.

وكانت سلمى صقر شاركت متابعيها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور في وقت سابق، خلال تواجدها في حفل تامر عاشور.

وفي سياق متصل، انضم مروان عطية إلى معسكر منتخب مصر أمس الأحد الموافق 7 ديسمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

وتستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير 2026.

مروان عطية مروان عطية وزوجته حفل تامر عاشور النادي الأهلي منتخب مصر

