احتفت هدير أبو نار زوجة لاعب منتخب مصر أكرم توفيق الثانية، بالمستوى الذي ظهر به زوجها، في مباراة الفراعنة الماضية أمام الإمارات ببطولة كأس العرب.

وشاركت أبو نار مجموعة من الصور لزوجها، خلال مشاركته في مباراة المنتخب المصري أمام الإمارات الأخيرة، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته بقطر، بمشاركة 16 منتخب عربي.

ويذكر أن المنتخب المصري يشارك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الكويت والأردن".

أقرأ أيضًا:

"نزيف وتهتك وقطع".. مصطفى عبد الرحيم يكشف أسرار إصابته الخطيرة بسبب ميدو

بيراميدز يشكو ثلاثة حكّام للاتحاد المصري