كتب - نهى خورشيد

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن الهدايا الفاخرة التى قدمها لخطيبته جورجينا رودريجيز بمناسبة إعلان خطبتهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قدم 5 هدايا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 270 ألف جنيه إسترليني، وذلك بخلاف خاتم الألماس الذي وصل قيمته إلى 3.7 مليون جنيه إسترليني.

وتصدرت قائمة الهدايا الدون لجورجينا سيارة كهربائية فاخرة من طراز بورشه تايكان بيضاء اللون بلغت قيمتها نحو 78,250 جنيهاً إسترلينياً، إضافة إلى ساعة أوديمار بيجيه الفاخرة بسعر 53 ألف جنيه إسترليني، وساعة أخرى من باتيك فيليب بقيمة 42 ألف جنيه إسترليني.

كما شملت الهدايا حقائب من ديور ولويس فويتون بحوالي 7 آلاف جنيه إسترليني، وقطع ملابس راقية بقيمة 18,700 جنيه إسترليني.

كما أكد مصدر مقرب من الثنائي أن رونالدو خطط لهذه المفاجأة منذ فترة، وحرص على اختيار الهدايا بما يتناسب مع اهتمامات جورجينا، سواء السيارات الكهربائية أو الساعات الفاخرة أو العلامات التجارية العالمية المفضلة لديها.

وأوضح المصدر أن الزواج من المقرر أن يتم بعد كأس العالم 2026، في حفل ضخم سيشهد حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين.

وكانت جورجينا أعلنت خطبتها عبر حسابها على إنستجرام بصورة لخاتم الماس مع تعليق: "نعم أوافق… في هذه الحياة وفي جميع حياتي".