10 صور لعبدالله السعيد ورمضان صبحي بـ"نيولوك" جديد

القاهرة - مصراوي

شارك عبدالله السعيد، لاعب نادي الزمالك، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، داخل أحد صالونات الحلاقة.

نيولوك عبد الله السعيد ورمضان صبحي



ونشرك عبدالله خلال خاصية "الستوري" عبر "الإنستجرام" صورا برفقة رمضان صبحي بالنيولوك الجديد.

أرقام وإحصائيات رمضان صبحي

ويذكر أن رمضان صبحي رحل عن النادي الأهلي في عام 2020، لينتقل إلى صفوف بيراميدز، حيث خاض مع الفريق حتى الآن 157 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 30 هدفًا.

أرقام وإحصائيات عبد الله السعيد

أما عبدالله السعيد، فقد انضم إلى نادي الزمالك قادما من بيراميدز في عام 2024، وشارك مع الفريق الأبيض في 59 مباراة، أحرز خلالها 13 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.