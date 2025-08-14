مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

10 صور لعبدالله السعيد ورمضان صبحي بـ"نيولوك" جديد

07:26 ص الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد في صالون الحلاقه
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد في صالون الحلاقه
  • عرض 10 صورة
    رمضان صبحي في صالون الحلاقه
  • عرض 10 صورة
    رمضان صبحي في صالون الحلاقه
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد في صالون الحلاقه
  • عرض 10 صورة
    رمضان صبحي في صالون الحلاقه
  • عرض 10 صورة
    رمضان صبحي في صالون الحلاقه
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد في صالون الحلاقه
  • عرض 10 صورة
    رمضان صبحي في صالون الحلاقه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

شارك عبدالله السعيد، لاعب نادي الزمالك، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، داخل أحد صالونات الحلاقة.

نيولوك عبد الله السعيد ورمضان صبحي


ونشرك عبدالله خلال خاصية "الستوري" عبر "الإنستجرام" صورا برفقة رمضان صبحي بالنيولوك الجديد.

أرقام وإحصائيات رمضان صبحي

ويذكر أن رمضان صبحي رحل عن النادي الأهلي في عام 2020، لينتقل إلى صفوف بيراميدز، حيث خاض مع الفريق حتى الآن 157 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 30 هدفًا.

أرقام وإحصائيات عبد الله السعيد

أما عبدالله السعيد، فقد انضم إلى نادي الزمالك قادما من بيراميدز في عام 2024، وشارك مع الفريق الأبيض في 59 مباراة، أحرز خلالها 13 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبالله السعيد رمضان صبحي نيولوك جديد لرمضان صبحي وعبدالله السعيد لوك عبدالله السعيد نيولوك رمضان صبحي أرقام عبدالله السعيد مع الزمالك أرقام رمضان صبحي مع بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان