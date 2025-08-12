5 صور لزوجة مروان عطية أثناء افتتاح مشروعه الخاص

القاهرة - مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال حضورها افتتاح معرض السيارات الجديد الذي يملكه زوجها كمشروع خاص به.

وظهرت سلمى في الصور من داخل المعرض، أثناء مشاركتها في افتتاح المشروع الذي أطلقه مروان عطية مؤخرًا، والذي يعد أول استثمار تجاري له خارج الملاعب.

يذكر أن مروان عطية غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في مباراة مودرن سبورت، وكذلك عن تدريبات الفريق، بسبب خضوعه لفترة تأهيل بعد إجراء عملية جراحية.

وكان اللاعب قد شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 قبل إجراء العملية، إلا أن الفريق ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.