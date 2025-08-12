مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

5 صور لزوجة مروان عطية أثناء افتتاح مشروعه الخاص

04:02 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 5 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 5 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 5 صورة
    زوجة مروان عطية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال حضورها افتتاح معرض السيارات الجديد الذي يملكه زوجها كمشروع خاص به.

وظهرت سلمى في الصور من داخل المعرض، أثناء مشاركتها في افتتاح المشروع الذي أطلقه مروان عطية مؤخرًا، والذي يعد أول استثمار تجاري له خارج الملاعب.

يذكر أن مروان عطية غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في مباراة مودرن سبورت، وكذلك عن تدريبات الفريق، بسبب خضوعه لفترة تأهيل بعد إجراء عملية جراحية.

وكان اللاعب قد شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 قبل إجراء العملية، إلا أن الفريق ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مروان عطية مشروع مروان عطية مروان عطية معرض مروان عطية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان