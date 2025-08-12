"بحضور نجوم الأهلي".. مروان عطية يحتفل بافتتاح مشروعه الخاص

كتب - يوسف محمد:

احتفل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري، بافتتاح مشروعه الخاص المتعلق بحماية السيارات.

ونشر مروان عطية مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال حفل افتتاح مشروعه بتواجد مجموعة من نجوم كرة القدم، وكتب: "الحمد لله رب العالمين، تم بحمد الله افتتاح توكيل جونسون لحمايه السيارات".

وأضاف: "بشكر كل أخواتي وصحابي والناس اللي نورتني ودايما ف الفرح متجمعين".

وشهد حفل افتتاح مشروع إمام عاشور الخاص أمس، تواجد العديد من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية، على رأسهم إمام عاشور لاعب الأهلي وزميله أشرف بن شريق، بالإضافة إلى عماد النحاس المدرب العام للفريق.

وغاب مروان عطية عن النادي الأهلي، خلال مباراة مودرن سبورت الأخيرة في بطولة الدوري المصري، بسبب إجرائه عملية جراحية "الفتاق".

