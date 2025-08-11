مباريات الأمس
أول تعليق من محمد أبوتريكة بعد استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع

12:20 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

علق محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على استشهاد مراسلي قناة "الجزيرة" في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، أمس الجمعة الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري.

وأعاد أبو تريكة فيديو، نشره أنس الشريف قبل استشهاده بدقائق قليلة وكتب: "نُشهد اللّٰه أنك أديت الأمانة، إلي روحٍ وريحان ورب راضٍ غير غضبان يا أنس أنت و محمد قريقع وبقية الأبطال".

وأضاف: "جريمة مؤلمة وصعبة من احتلال مجرم، لا يتورع عن ارتكاب كل الفظائع، وسط تخاذل وصمت رهيب".

وكانت قناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

محمد أبو تريكة النادي الأهلي أنس الشريف محمد قريقع قطاع غزة
