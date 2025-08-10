كتب - يوسف محمد:

هو أحد أفراد عائلة تاريخية في الكرة المصرية ونادي الزمالك، عائلة نجحت في حجز مكانة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية والفارس الأبيض، بداية من جده مرورا بوالده وصولا إليه وهو حازم حمادة إمام "الثعلب الصغير".

وعائلة إمام تمثل ركن أساسي في تاريخ القلعة البيضاء والفكرة المصرية بشكل عام، ليس حازم فقط، فجد الثعلب الصغير هو يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، ووالده هو الثعلب حمادة إمام أسطورة الكرة المصرية والزمالك أيضًا.

وأبى حازم ألا يسير على خطى والده وجده، فنجح أن يكتب اسمه هو الآخر بحروف من ذهب في تاريخ القلعة البيضاء، إذا كانت جماهير الفارس الأبيض تنتظر مباريات الفريق ليس فقط لمتابعة فريقها، لكن لمشاهدة واحد من سحرة الكرة المصرية وهو حازم إمام.

عائلة حازم إمام

ولد حازم إمام في أبريل 1975 بالقاهرة، لعائلة رياضية كبيرة وعريقة وهى عائلة إمام، فوالده هو الراحل حمادة إمام نجم نادي الزمالك السابق، ووالدته هى الدكتورة ماجي الحلواني عميدة كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة.

ووالد حازم إمام وبعيدا عن مسيرته الكبيرة في كرة القدم، إلا أنه يعد أحد أبطال الجيش المصري، حيث أنه عمل كضابط بالقوات المسلحة بعد تخرجه من الكلية الحربية وتقاعد من عمله العسكري برتبة عقيد، كما أنه شارك في حرب أكتوبر عام 1973.

وحمادة إمام والد الثعلب الصغير حازم إمام، يعد أحد أهم وأبرز المعلقين في الوطن العربي بشكل كامل وليس داخل مصر فقط، عرف بالكثير من الجمل الشهرية التي علقت في أذهان الجمهور، مثل "القادمون من الخلف، هاتها من الشبكة وخش التاريخ يا راجل".

وحازم إمام يمتلك شقيق واحد فقط وهو أشرف حمادة إمام والذي يعمل كابتن طيار، ولعب في الزمالك على مستوى قطاعات الناشئين قبل أن يترك كرة القدم، وأكدت والدته في تصريحات سابقة، أنه يعد أحرف أبناء عائلة إمام الكروية ولكنه فضل العمل في الطيران وترك كرة القدم.

ووالدت حازم إمام كما ذكرنا سابقا، هي الدكتور ماجي الحلواني، استاذة الإعلام وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، بالإضافة تواجدها في مجلس الشورى من قبل.

وتصف ماجي الحلواني استاذة الإعلام نفسها بأنها زملكاوية متعصبة، مثلما أكدت في حوار سابق لها مع مصراوي.

زوجة حازم إمام

وحازم إمام متزوج من سيدة تدعى قدرية داوود، وأقيم حفل زفافهما في 23 يوليو من عام 2003، لكنها لا تظهر معه بشكل كبير في أي من المناسبات المختلفة.

وإمام أنجب من زوجته قدرية داوود ثلاثة بنات وهم: "هايا، تاليا ولولوا".