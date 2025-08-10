مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"وجوده بيطمني".. 11 صورة تستعرض علاقة نور الشربيني مع والدها الداعم الأكبر

06:17 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (1)_1
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (5)_10
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (2)_4
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (4)_7
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (4)_8
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (5)_9
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (2)_3
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (6)
  • عرض 11 صورة
    نور الشربيني ووالدها (6)_12
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تشارك نجمة الإسكواش نور الشربيني صورًا مع والدها تعبيرًا عن الامتنان والمساندة والدعم الذي قدمهم لها خلال مسيرتها في الإسكواش.

وظهر معها في أغلب لحظات التتويج ببطولاتها، حيث كان حاضرا في لحظة تتويجها بالبطولة الثامنة في تاريخها بأمريكا.

وتعتبر نور الشربيني أصغر لاعبة إسكواش في العالم تدخل قائمة أول 10 مراكز، كما تعتبر أصغر لاعبة إسكواش في العالم تحقق بطولة في سن 13 عاما.

والد نور الشربيني الداعم الأكبر

وقالت نور الشربيني إن والدها يحاول مصاحبتها في أغلب البطولات خاصة المهمة، فهو بالنسبة لها المعلم الأول وصاحب أكبر فضل عليها، مضيف في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تستطع": "وجود بابا معايا بيريحني، ويطمني".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

والد نور الشربيني نور الشربيني بطولات نور الشربيني صور نور الشربيني الإسكواش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟