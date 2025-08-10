تشارك نجمة الإسكواش نور الشربيني صورًا مع والدها تعبيرًا عن الامتنان والمساندة والدعم الذي قدمهم لها خلال مسيرتها في الإسكواش.

وظهر معها في أغلب لحظات التتويج ببطولاتها، حيث كان حاضرا في لحظة تتويجها بالبطولة الثامنة في تاريخها بأمريكا.

وتعتبر نور الشربيني أصغر لاعبة إسكواش في العالم تدخل قائمة أول 10 مراكز، كما تعتبر أصغر لاعبة إسكواش في العالم تحقق بطولة في سن 13 عاما.

والد نور الشربيني الداعم الأكبر

وقالت نور الشربيني إن والدها يحاول مصاحبتها في أغلب البطولات خاصة المهمة، فهو بالنسبة لها المعلم الأول وصاحب أكبر فضل عليها، مضيف في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تستطع": "وجود بابا معايا بيريحني، ويطمني".