"أخلاق وتواضع".. عمرو أديب يتغنى برئيس الأهلي محمود الخطيب

كتب - يوسف محمد:

08:26 م 05/12/2025

رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب

شارك الإعلامي عمرو أديب، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "X"، صورة له رفقة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ونشر أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مع الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، الأخلاق والتواضع وحب الناس ، صدفه خير من ألف ميعاد".

وأضاف: "رغم أنه أهلاوي حاولت أقنعه يسيبوا الدوري السنه دي".

ويعرف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر قناة "إن بي سي مصر"، بحبه وعشقه الشديد لنادي الزمالك.

وفي سياق متصل، كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهاية نوفمبر الماضي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

