"أخلاق وتواضع".. عمرو أديب يتغنى برئيس الأهلي محمود الخطيب

شارك الإعلامي عمرو أديب، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "X"، صورة له رفقة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ونشر أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مع الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، الأخلاق والتواضع وحب الناس ، صدفه خير من ألف ميعاد".

وأضاف: "رغم أنه أهلاوي حاولت أقنعه يسيبوا الدوري السنه دي".

ويعرف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر قناة "إن بي سي مصر"، بحبه وعشقه الشديد لنادي الزمالك.

وفي سياق متصل، كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهاية نوفمبر الماضي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مع الاسطوره الكابتن محمود الخطيب ، الاخلاق والتواضع وحب الناس ، صدفه خير من الف ميعاد ( رغم انه اهلاوي) حاولت اقنعه يسيبوا الدوري السنه دي 😝😝😝 pic.twitter.com/KzhAca2QcZ — Amr Adib (@Amradib) December 5, 2025

أقرأ أيضًا:

"لم أقصد".. حلمي طولان يبرر تصريحه عن الكويت

قبل قرعة المونديال.. ميسي يثير الجدل حول مشاركته في كأس العالم 2026