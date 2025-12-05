قبل قرعة مونديال 2026.. 5 مجموعات لا تُنسى في تاريخ كأس العالم

مع اقتراب موعد سحب قرعة كأس العالم 2026، تعود إلى الأذهان أكثر المجموعات إثارة وتنافسية في النسخ الماضية.

على مر السنوات، جمعت قرعة مرحلة المجموعات فرقا قوية ذات أساليب وكفاءات كروية متنوعة، ما أسفر عن مباريات محتدمة منذ البداية، تلك اللحظات والمواجهات التاريخية، التحولات المفاجئة، والصراعات الثقافية، هي ما يميز مرحلة المجموعات ويجعلها مثيرة.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سلسلة من أكثر المجموعات تشويقا وتنافسية في تاريخ البطولة.

الولايات المتحدة 1994 - المجموعة الثانية

البرازيل - السويد - روسيا - الكاميرون

دخلت البرازيل مونديال 1994 بترسانة هجومية هائلة ومهارات فردية خارقة، بينما اعتمدت السويد على الصلابة التكتيكية والانضباط الدفاعي، أما روسيا فجاءت بخبرة دولية واسعة، في حين اعتُبرت الكاميرون ممثلا بارزا للكرة الإفريقية، تنوع الأساليب بين المنتخبات جعل المجموعة من الأكثر إثارة في البطولة.

عملت البرازيل خلال الإعداد على إيجاد توازن بين الهجوم القوي والدفاع المحكم مع وجود الثنائي روماريو وبيبيتو، وقدمت أداءً ثابتًا في دور المجموعات لتتأهل مع السويد إلى الأدوار الإقصائية، التقى المنتخبان مجددا في نصف النهائي، وفازت البرازيل بهدف نظيف قبل أن تحصد اللقب على حساب إيطاليا.

أما السويد فحققت إنجازا تاريخيا بحصولها على المركز الثالث بعد الفوز على بلغاريا.

كوريا الجنوبية واليابان 2002 - المجموعة السادسة

الأرجنتين - إنجلترا - السويد - نيجيريا

وُصفت هذه المجموعة بأنها "مجموعة الموت"، بعدما ضمت الأرجنتين المرشح الأبرز للقب بجيل مميز من النجوم، وإنجلترا التي كانت تعيش فترة ذهبية بوجود مايكل أوين وديفيد بيكهام، كما جاءت السويد ونيجيريا بقوة لا يستهان بها.

اتسمت مباريات المجموعة بأعلى درجات التنافس، حيث كان أي خطأ كفيلا بتغيير الترتيب، وفي نهاية الجولة الثالثة، صعدت السويد وإنجلترا إلى دور الـ16، بينما ودعت الأرجنتين البطولة في خروج صادم، تاركة وراءها الكثير من علامات الاستفهام.

ألمانيا 2006 - المجموعة الثالثة

الأرجنتين - هولندا - كوت ديفوار - صربيا والجبل الأسود

جمعت القرعة بين الأرجنتين وهولندا في مواجهة كلاسيكية جديدة بعد نهائي 1978 وربع نهائي 1998، امتلكت الأرجنتين خطا هجوميا ناريا بقيادة هيرنان كريسبو وخافيير سافيولا، وظهور واعد لفتى اسمه ليونيل ميسي.

من جهتها دخلت هولندا بجيل واعد قادها لاحقا إلى نهائي 2010 ثم المركز الثالث في 2014، بوجود روبين وفان بيرسي.

شاركت كوت ديفوار لأول مرة بقيادة ديدييه دروجبا الذي سجل هدف الافتتاح أمام الأرجنتين، بينما واجهت صربيا والجبل الأسود مهمة صعبة، حيث حُسمت بطاقتا التأهل مبكرا لصالح الأرجنتين وهولندا بعد أول جولتين.

البرازيل 2014 - المجموعة الرابعة

أوروجواي - إيطاليا - إنجلترا - كوستاريكا

اعتُبر التأهل من تلك المجموعة محصور بين الثلاثي أوروجواي وإنجلترا وإيطاليا، بينما لم يُتوقع كثيرون أن تظهر كوستاريكا كمنافس قوي، لكن المنتخب الضعيف قلب التوقعات تماما بعد أن انتصر على أوروجواي ثم على إيطاليا، قبل أن يخرج بتعادل أمام إنجلترا، مقدّما واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم.

تأهلت كوستاريكا كمتصدرة للمجموعة بفضل دفاع منظم وهجمات مرتدة فعالة، فيما ودعت إنجلترا وإيطاليا من الدور الأول رغم تاريخهما العريق، في درس جديد يؤكد أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء.

قطر 2022 - المجموعة الخامسة

إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا

كانت هذه المجموعة من الأكثر متابعة آنذاك، لوجود بطلين سابقين هما إسبانيا وألمانيا، إضافة إلى اليابان سريعة التطور وكوستاريكا التي صدمت العالم عام 2014، مزيج الخبرة والسرعة والقوة الدفاعية جعل المنافسة فيها عالية المستوى.

شهدت الجولة الأخيرة واحدة من أكثر لحظات المونديال إثارة، حيث تغير ترتيب المجموعة مع كل هدف تقريبا، ما أبقى المشاهدين في حالة ترقب حتى الدقائق الأخيرة، في مثال واضح على جنون كأس العالم، لتتأهل اليابان متصدرة للمجموعة، وإسبانيا وصيفه.