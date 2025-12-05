شهدت الحلقة مشاركة المتسابق الثالث في برنامج "دولة التلاوة"، وهو القارئ الشيخ محمد القلاجي من محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 12 عامًا، وهو طالب في الصف الأول الإعدادي الأزهري، ويقرأ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

وبعد أن انتهى محمد القلاجي من تقديم تلاوته وحصل على تقييمات لجنة تحكيم البرنامج، تقدَّم بطلب استثنائي لأداء ابتهال ديني لمدة دقيقة واحدة.

وقد وافق وزير الأوقاف على طلبه، لتكون هذه هي السابقة الأولى من نوعها التي يشهدها برنامج "دولة التلاوة".

وأشاد وزير الأوقاف للمرة الثانية بالمواهب المتعددة التي يتمتع بها المتسابق محمد القلاجي.

ووجه إليه رسالة، أكد فيها سعي وزارة الأوقاف المستمر لتجديد المدرسة المصرية الأصيلة في مجالات التلاوة والإنشاد والابتهال والأذان.

وأشار الوزير إلى أن القلاجي سيكون "واحدًا من الرواد الذين يشهد لهم الناس أن مصر قادرة على أن تولد الرموز دائمًا".