إعلان

مونديال 2026.. منتخب مصر بين حلم مجموعة سهلة وشبح "الموت"

كتب : محمد القرش

10:24 ص 05/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (17)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (1)
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (2)
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (9)
  • عرض 12 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (2)
  • عرض 12 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (6)
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تترقب الجماهير المصرية قرعة دور المجموعات لمونديال 2026 بفارغ الصبر، لمعرفة هوية المنتخبات التي سترافق منتخبهم في رابع ظهور تاريخي بكأس العالم.

واستعرض موقع "ذا أثلتيك" تجربة اختيار منتخبك لمعرفة أصعب مجموعة قد يقع فيها، واصفا إياها بـ"مجموعة الموت".

ويقع منتخب مصر في الوعاء رقم 3، لذلك يمكنه الوقوع مع منتخب الأرجنتين من الوعاء رقم 1، وكرواتيا من الوعاء رقم 2، والمتأهل من المسار الثاني للملحق الأوروبي (أوكرانيا ضد السويد، بولندا ضد ألبانيا).

ويمكن لمنتخب مصر أن يقع أيضًا في مجموعة سهلة نسبيا، تضم كلا من كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

أصعب مجموعة وأسهل مجموعة لمنتخب مصر في كأس العالم

وتُعد هذه النسخة استثنائية، إذ تشهد مشاركة 48 فريقا في السباق نحو أغلى بطولة في التاريخ، بعد زيادة عدد المتأهلين من 32 فريقًا في النسخ الماضية.

موعد قرعة كأس العالم

تنطلق مراسم قرعة مونديال 2026 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

القناة الناقلة لقرعة كأس العالم

تنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بحقوق بث القرعة، ومن المقرر نقلها مباشرة عبر القناة المفتوحة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أصعب مجموعة لمنتخب مصر قرعة كأس العالم كأس العالم كأس العالم 2026 القناة الناقلة لقرعة كأس العالم موعد قرعة كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حريق مرعب في منشأة ناصر.. والنهاية جثتين وسط الدخان والرماد
- انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
- موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026