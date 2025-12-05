مونديال 2026.. منتخب مصر بين حلم مجموعة سهلة وشبح "الموت"

زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعيها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام

لحظة لا تنسى والهداف.. تاريخ منتخب مصر في كأس العالم

تترقب الجماهير المصرية قرعة دور المجموعات لمونديال 2026 بفارغ الصبر، لمعرفة هوية المنتخبات التي سترافق منتخبهم في رابع ظهور تاريخي بكأس العالم.

واستعرض موقع "ذا أثلتيك" تجربة اختيار منتخبك لمعرفة أصعب مجموعة قد يقع فيها، واصفا إياها بـ"مجموعة الموت".

ويقع منتخب مصر في الوعاء رقم 3، لذلك يمكنه الوقوع مع منتخب الأرجنتين من الوعاء رقم 1، وكرواتيا من الوعاء رقم 2، والمتأهل من المسار الثاني للملحق الأوروبي (أوكرانيا ضد السويد، بولندا ضد ألبانيا).

ويمكن لمنتخب مصر أن يقع أيضًا في مجموعة سهلة نسبيا، تضم كلا من كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتُعد هذه النسخة استثنائية، إذ تشهد مشاركة 48 فريقا في السباق نحو أغلى بطولة في التاريخ، بعد زيادة عدد المتأهلين من 32 فريقًا في النسخ الماضية.

موعد قرعة كأس العالم

تنطلق مراسم قرعة مونديال 2026 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

القناة الناقلة لقرعة كأس العالم

تنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بحقوق بث القرعة، ومن المقرر نقلها مباشرة عبر القناة المفتوحة.