الأزهري يصف متسابقًا في "دولة التلاوة" بـ عملاق من عمالقة التلاوة

كتب- حسن مرسي:

10:21 م 05/12/2025

محمد أحمد حسن إسماعيل

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء المتسابق محمد أحمد حسن إسماعيل في برنامج "دولة التلاوة"، واصفًا إياه بأنه "عملاق من عمالقة دولة التلاوة".

وقال خلال الحلقة السابعة من "دولة التلاوة": "فرحان جدًا بيك.. سجلت مقطعًا لك من قبل وعنوانه عندي أنك ابن من أبنائنا الكرام".

وأضاف الوزير أنه لاحظ في المتسابق خمس صفات مميزة، وهي: "الحفظ المتقن للقرآن، الاعتزاز بالعمامة الأزهرية، الخلق الرفيع، الطموح، وكأنه عصفور صغير يغرد بالقرآن".

وتابع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف: "سنقدمك قريبًا هدية ثمينة لمصر والعالم".

من جانبه، أشار الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إلى أن التلاوة كانت "جميلة جدًا ومتقنة"، لكنه نبه إلى وجود خطأ في وصل الآية.

أما الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات، فقال: "قدم تلاوة رائعة وأبهرنا بتنقلاته بين المقامات".

وأضاف: "سامع ناس خلفي تقول: 'دي قراءة الكبار'، فأنا أحيي أسرتك التي اهتمت بك".

محمد أحمد حسن إسماعيل محمد القلاجي دولة التلاوة

