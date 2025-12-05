لحظة لا تنسى والهداف.. تاريخ منتخب مصر في كأس العالم

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة.

وتُعد هذه المشاركة بمثابة فرصة ذهبية لمنتخب مصر لإثبات مكانته كواحد من أبرز المنتخبات الأفريقية والعربية، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق مشاركة استثنائية تكتب فصلا جديدا على الساحة العالمية، بقيادة النجم محمد صلاح وجيل يجمع بين الخبرة والطموح، ويضم أسماء بارزة مثل عمر مرموش، ومحمود تريزيجيه، ومصطفى محمد.

تاريخ مصر في كأس العالم

عدد المشاركات في كأس العالم: 4 (1934، 1990، 2018، 2026).

المشاركة الأولى: إيطاليا 1934 (الدور الأول - أول منتخب أفريقي وعربي).

المشاركة الأخيرة: روسيا 2018 (دور المجموعات).

السجل الإجمالي في كأس العالم: 7 مباريات (0 انتصار، تعادلين، 5 هزائم، سجل 5 أهداف، واستقبل 12 هدفا).

الظهور الأول لمصر في كأس العالم

كان منتخب مصر قريبا من المشاركة في النسخة الافتتاحية لكأس العالم في الأوروجواي عام 1930، حيث تلقى دعوة من جول ريميه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك، رفقة مجموعة من المنتخبات الأوروبية للسفر عبر باخرة مشتركة من فرنسا، لكن القدر لعب دورا غريبا؛ إذ تسببت عاصفة بحرية في عدم وصول البعثة المصرية بالموعد المحدد لانطلاق الرحلة البحرية نحو أمريكا الجنوبية. (وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم)

ونجح المنتخب في التأهل إلى نهائيات إيطاليا 1934 ليصبح أول فريق أفريقي وعربي يشارك في الحدث العالمي، وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب، وأوقعت القرعة مصر في مواجهة المجر، ورغم الخسارة 4-2 والمغادرة المبكرة، فإن تلك المباراة شهدت بزوغ نجم عبدالرحمن فوزي الذي سجل هدفي الفراعنة.

المشاركة الأخيرة لمصر في كأس العالم

بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، سجل منتخب مصر حضوره الأخير في كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب دام 28 عامًا، حاملًا آمال جماهيرية كبيرة بفضل تألق نجمه محمد صلاح.

ورغم خسارة المباراة الافتتاحية أمام أوروجواي بنتيجة 0-1 في غياب نجم ليفربول للإصابة، لكنه تمكن من العودة في المباراة الثانية، وأحرز هدفا في الهزيمة 3-1 أمام أصحاب الأرض، وهو أول أهداف "الفراعنة" في البطولة بعد 28 عاما.

واختتم منتخب مصر دور المجموعات بمواجهة السعودية، والتي شهدت تسجيل صلاح هدفا بعد انفراد تام بمرمى السعودية، وبالرغم من الخسارة 2-1 والخروج من الدور الأول بثلاث هزائم.

هداف مصر في كأس العالم

يتقاسم لقب هداف منتخب مصر التاريخي في كأس العالم لاعبان برصيد هدفين لكل منهما، وهما محمد صلاح، والمهاجم الأسبق عبدالرحمن فوزي.

وسجل عبدالرحمن فوزي هدفيه في مباراة واحدة أمام المجر خلال الظهور الأول لمنتخب مصر في إيطاليا 1934، ليصبح أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في تاريخ كأس العالم، على الرغم من خسارة "الفراعنة" لمباراتهم الوحيدة بنتيجة 4-2، ووداع البطولة التي أقيمت بنظام خروج المغلوب.

أما محمد صلاح، فقد أحرز هدفيه في روسيا 2018، حيث جاء أحدهما في مرمى روسيا والآخر في شباك السعودية، ومع تأهل الفراعنة لبطولة 2026، يمتلك نجم ليفربول الفرصة لتسجيل الهدف الثالث والانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر في النهائيات.

اللاعب الأكثر مشاركة مع مصر في كأس العالم

لا يزال لقب اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم مُتقاسما بين جيلين من اللاعبين، إذ يتشاركه مجموعة كبيرة من النجوم برصيد ثلاث مباريات.

ويعود ذلك إلى اقتصار مشاركات "الفراعنة على ثلاث نسخ فقط من البطولة، لم يتجاوزوا فيها ثلاث مباريات في أي نسخة، باستثناء إيطاليا 1934 التي شهدت مباراة إقصائية واحدة.

وتضم القائمة اللاعبين الأساسيين من جيل إيطاليا 1990، بالإضافة إلى الجيل الحالي بقيادة محمد صلاح وزملائه الذين شاركوا في روسيا 2018.

لحظة لا تنسى في كأس العالم

على الرغم من أن مشاركات المنتخب المصري في كأس العالم ظلت متباعدة وغير متكررة، إلا أنها تركت بصمات تاريخية لا تُمحى.

ويُعد الظهور الأول في إيطاليا 1934 هو الأبرز من الناحية التاريخية، إذ مثل الفراعنة أول منتخب أفريقي وعربي يشارك في النهائيات، وهو إنجاز مهد الطريق لحضور الأجيال الأفريقية والعربية اللاحقة.

وبفضل رأسية "العميد" حسام حسن في الفوز 1-0 على الجزائر بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب، تحقق حلم الملايين بعودة مصر للظهور في كأس العالم بعد غياب دام 56 عاما، لتصنع لحظة أيقونية أخرى عندما حققت تعادلا تاريخيا 1-1 أمام هولندا (بطل أوروبا آنذاك)، بهدف سجله مجدي عبدالغني من ركلة جزاء، قاد المنتخب لحصد نقطته الأولى في النهائيات العالمية.