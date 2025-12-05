شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث تقام قرعة دور مجموعات كأس العالم اليوم الجمعة، بينما تعادل منتخب فلسطين مع تونس في بطولة كأس العرب 2025.

ويقدم لكم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

لحظة لا تنسى والهداف.. تاريخ منتخب مصر في كأس العالم

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لماذا يحضر دونالد ترامب قرعة كأس العالم 2026؟

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرئيس دونالد ترامب لإلقاء كلمة في قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة بعد حصوله على جائزة الفيفا للسلام، وذلك وفقا لمصادر متعددة مطلعة على تخطيط الحدث لصحيفة "ذا أثليتيك".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مونديال 2026.. منتخب مصر بين حلم مجموعة سهلة وشبح "الموت"

تترقب الجماهير المصرية قرعة دور المجموعات لمونديال 2026 بفارغ الصبر، لمعرفة هوية المنتخبات التي سترافق منتخبهم في رابع ظهور تاريخي بكأس العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

12 عامًا في الزمالك وعام مع الأهلي.. حكاية أول عربي أفريقي يسجل في كأس العالم

في عام 1909، كانت كرة القدم في مصر لا تزال في بداياتها، لكن يوم 11 أغسطس من نفس العام، بمدينة بورسعيد الساحلية، ولد ترك بصمة تاريخية في كرة القدم المصرية، بل والعربية والأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حكاية تأسيس بطولة كأس الأمم الأفريقية

قبل سبعة عقود، لم تكن القارة الأفريقية تملك أي بطولة كروية تجمع منتخباتها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026

ساعات تفصلنا عن قرعة دور مجموعات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفوق الأهلي والزمالك دون فوز.. 8 أرقام قياسية قبل قمة الدوري المصري للسيدات

يلتقي الأهلي والزمالك، في قمة الدوري المصري للسيدات، في الثانية والنصف عصر غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بحضور أبو تريكة".. نهاية الخلاف بين وائل جمعة ومقدم ستوديو بي إن سبورتس

أعلن وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتهاء الخلاف بينه وبين مقدم قنوات "بي إن سبورتس"، بعد ما حدث بين الثنائي في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي الأخيرة بدوري الأبطال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أسرته نجت من القصف".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حامد حمدان

تصدر حامد حمدان نجم وسط فريق بتروجيت، المشهد الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى فريق الشباب السعودي خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا قدم عدي الدباغ في 45 دقيقة مع فلسطين أمام تونس؟

شارك عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك بديلاً في تعادل منتخب فلسطين مع نظيره التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا