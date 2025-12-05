10 صور لجورجيا رودريجيز مع كريستيانو رونالدو وأولادهم على البحر

شاركت حنان النني زوجة نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها على موقع "إنستجرام"، صورة شخصية لها.

وكانت زوجة نجم منتخب مصر، حرصت على التواجد في ستاد "لوسيل"، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي، في الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

ويتواجد النني في الفترة الحالية، رفقة منتخب مصر في قطر، للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال النسخة الحالية المقامة في قطر.

وفي سياق متصل، كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الفراعنة أمام الكويت، في الجولة الأولى بالبطولة.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

