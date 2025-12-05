25 صورة من استقبال المصريين صاحب واقعة الدفاع عن السفارات بالمطار

سيول وبرق ورعد.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا

تصوير- أحمد مسعد:

استقبل المصريون أحمد عبدالقادر ميدو صاحب واقعة الدفاع عن السفارات المصرية في أوروبا لمطار القاهرة الدولي وسط استقبال حافل اللذين حرصوا على استقباله.

وكان أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، قد أعلن عن إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه، لعدم وجود أي أدلة ضده،