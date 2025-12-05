إعلان

سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل

كتب : مصراوي

10:27 م 05/12/2025

أرشيفية

وكالات

نقلت صحيفة معاريف العبرية، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دوي الانفجارات الذي يسمع في وسط إسرائيل مصدره عمليات هندسية بقطاع غزة.

وأكدت قناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نسفت مباني سكنية داخل مناطق الخط الأصفر، في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين، غرب مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الرصاص الحي خلال عملية الاقتحام.

دوي انفجارات غزة إسرائيل نسف مبان سكنية

إعلان

