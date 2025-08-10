مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب

01:29 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زوجة محمد النني (2) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محمد النني (3) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محمد النني (4) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (8)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

وجهت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لمحمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، رسالة له بسبب قط.

ونشر حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور له مع القط، مع تعليق:" صارت تحبو اكثر منى، حب من طرف واحد".

وكانت حنان أعلنت زواجها من الننى خلال الفترة الماضية، عن طريق نشر مجموعة من الصور لهما معا، دون توضيح رسمي من جانب نجم آرسنال الأسبق حتى الآن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية زوجة النني محمد النني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري