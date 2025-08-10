كتب- نهى خورشيد:

وجهت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لمحمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، رسالة له بسبب قط.

ونشر حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور له مع القط، مع تعليق:" صارت تحبو اكثر منى، حب من طرف واحد".

وكانت حنان أعلنت زواجها من الننى خلال الفترة الماضية، عن طريق نشر مجموعة من الصور لهما معا، دون توضيح رسمي من جانب نجم آرسنال الأسبق حتى الآن.