وسام أبوعلي يهنئ والده بمناسبة خاصة

القاهرة - مصراوي

نشر وسام أبوعلي، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة قديمة تجمعه بوالده في مرحلة الطفولة.

وظهر وسام في الصورة، التي شاركها عبر خاصية "الستوري"، برفقة والده وهو طفلًا.

وأرفق أبوعلي الصورة بتعليق قال فيه: "كل سنة وانت طيب يا بابا بحبك".

يذكر أن وسام أبوعلي شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق ودع البطولة مبكرًا بعد الخروج من دور المجموعات.