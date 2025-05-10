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ظهور جديد لمصطفى شوبير رفقة خطيبته جنا حلمي

09:53 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير ووالدته وخطيبته
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير وخطيبته
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير وخطيبته
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير مع خطيبته وأصدقائه
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير وخطيبته
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، رفقة خطيبته جنا حلمي.

وكان مصطفى شوبير احتفل في أكتوبر من العام الماضي 2024، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الرياضي والإعلامي تدعى جنا حلمي.

وتعد جنا حلمي قليلة الظهور، لكنها تواجدت رفقة حارس مرمى الأهلي في نوفمبر من العام الماضي 2024، خلال حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في مصر المقدمة من دير جيست.

وفي السياق ذاته، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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مصطفى شوبير الأهلي جنا حلمي مصطفى شوبير وخطيبته
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