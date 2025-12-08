شجار عنيف وتبادل لكمات بين مدربين ولاعبين في الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

شهدت الساعات الماضية مجموعة من الأحداث البارزة على الساحة الرياضية، حيث تصدر يزن النعيمات اهتمام نادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بينما تقدم نادي اتحاد طنجة بشكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية أزمة مستحقات لاعب الفريق عبد الحميد معالي.

يقدم موقع "مصراوي" فيما يلي أبرز 10 أخبار رياضية تصدرت المشهد خلال الساعات الماضية.

"سيندم على ما قاله".. روني يفتح النار على صلاح بعد التصريحات الأخيرة

أثار النجم الإنجليزي السابق واين روني جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة حول أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول، مؤكدا أن ما يحدث قد يؤثر على الإرث الذي صنعه اللاعب خلال سنواته داخل أنفيلد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"في دائرة الخطر".. هل يتجه نادي الزمالك لبيع خوان بيزيرا؟

في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها نادي الزمالك، باتت فكرة بيع بعض اللاعبين الأجانب أحد السيناريوهات المطروحة للخروج من المأزق، خاصة مع تراكم المستحقات وبدء عددا من اللاعبين في اتخاذ خطوات لفسخ عقودهم بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يكون خليفة وسام؟.. من هو يزن النعيمات هدف الأهلي الأول؟

عاد اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات ليتصدر دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، مما جعله أحد أبرز المرشحين لتدعيم الخط الهجومي للأحمر في الميركاتو الشتوي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شجار عنيف وتبادل لكمات بين مدربين ولاعبين في الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

شهدت مباراة بريستول سيتي وميلوول في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أحداثا مثيرة انتهت بشجار عنيف عقب صافرة النهاية، رغم فوز ميلوول بهدف دون رد وتعزيزه لآمال الصعود.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد التقدم بشكوى لفيفا.. ماذا قدم عبدالحميد معالي مع الزمالك؟

قال نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي والمتحدث الرسمي باسمه عصام الطالبي، إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية أزمة مستحقات لاعب الفريق عبد الحميد معالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أقل تقييم".. ماذا قدم سيف الجزيري مع تونس أمام قطر؟

شارك سيف الجزيري في فوز منتخب تونس بثلاثية نظيفة على نظيره القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

23 صورة لأبرز لحظات نور الشربيني وتتويجها بالبطولات

تصدرت نور الشربيني بطلة الاسكواش المصرية، المشهد خلال الساعات الماضية، بعد تتويجها بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هنأه الوزير بمكالمة فيديو".. من هو المصري محمد السيد الذي توّج بميدالية ذهبية على حساب إسرائيل؟

توّج البطل الأولمبي المصري محمد السيد مساء يوم أمس الأحد بالميدالية الذهبية لكأس العالم لسلاح الإيبيه المقامة في كندا بعد فوزه على لاعب إسرائيل بنتيجة 15–5.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

آخرهم بنتايك.. 20 صورة لنجوم أهلي وزمالك تزوجوا بنات مسؤولين ورؤساء أندية

اقترب المغربي محمود بنتايج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع إشهار زواجه بشكل رسمي على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بالقلعة البيضاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينهم مورينيو.. 3 أزمات لـ محمد صلاح مع المدربين

يعيش محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، فترة صعبة داخل الريدز بعد دخوله في أزمة واضحة مع مدربه الهولندي آرني سلوت، الذي أبعده عن التشكيل الأساسي لثلاث مباريات متتالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا