أحيا أحمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ذكري خطيبته الراحلة برسالة مؤثرة.

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة

وكتب شريف عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"إلى روح من كانت ستكون شريكة عمري... رغم إن الرحلة اتغيرت فجأة لكن ذكراك ثابتة في قلبي لا يلامسها الوقت ولا تغيرها الأيام".

وأضاف:"كنت الأقرب والأصدق، والأكثر فهما لروحي، وجودك كان قوة وغيابك بقى جرحا ساكنا لكنه جرح من نور... علمني معنى الحب، ومعنى الصبر ومعنى إن الإنسان يكمل طريقه وهو شايل حد في قلبه مش هيفارقه أبدا".

وتابع مهاجم الفارس الأبيض:"هتفضلي جزء من قصتي... من حياتي... ومن كل قراراتي الجاية، أسأل الله أن يغمر روحك بالسلام والرحمة، وأن يجعل مثواك الجنة، وأن يلهمنا الصبر والسلوان على فراقك".

وأتم حديثه قائلاً:"ستظل ذكراك خالدة في قلبي، وغيابك لن يزيل حبك أبدا، وإلى أن يجمعنا الله على خير".

والجدير بالذكر أن أحمد شريف تعرض لحادث سير مروع برفقة خطيبته في 6 ديسمبر 2021، لتتوفي بجانبه.