ميسي ومبابي.. تعليق ساخر لهالة صدقي من ملعب مباراة مصر والإمارات

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة عدد من الجماهير المصرية.

وظهرت هالة صدقي في استاد لوسيل خلال حضورها مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإماراتي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حيث ظهرت وسط الجمهور المصري وبجوار عدد من التيك توكرز المصريين المشهورين، من بينهم، أشباه، مبابي وفان دايك وميسي.

وعلقت هالة صدقي على الصور قائلة: "مبروك لمصر ومبروك للعزيزة الإمارات، والجاي أحسن إن شاء الله، والأجمل لقائي مع الجمهور المصري وميسي ومبابي، سعدت جدا بتشجيع جمهور الدوحة للفريق المصري، وشعرت بمدى المحبة بين الشعبين، سعدت جدا شكرا جمهور قطر."

ويذكر أن مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت الموافق 6 ديسمبر.