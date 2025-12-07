"وش السعد عليه".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة عصام الحضري

نشرت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها.

4 صور لزوجة إمام عاشور والجمهور يعلق

وظهرت ياسمين بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها، ما أثار تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي نالت إعجاباتهم وتعليقاتهم على الصور.

وعلقت ياسمين على الصور قائلة: "التوهج سهل"، في إشارة إلى حضورها الدائم وتألقها اللافت.

كما علق الكثير من الجماهير على الصور ومن أبرز ذلك التعليقات تعليق: "ملكة"

إحصائيات إمام عاشور مع النادي الأهلي

انتقل إمام عاشور إلى النادي الأهلي قادما من نادي ميتلاند الدنماركي في الميركاتو الصيفي عام 2023، وشارك مع الفريق حتى الآن في 89 مباراة، سجل خلالها 30 هدفاً وصنع 19 هدفا.