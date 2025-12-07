"أحسن من مفيش".. تعليق مثير للجدل من أحمد شوبير بعد تعادل منتخب مصر مع

يعد عصام الحضري واحدا، من أهم وأفضل الحراس في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، بل أن البعض يصفه بكونه الحارس الأفضل في تاريخ مصر.

ويتواجد عصام الحضري حاليا، رفقة منتخب مصر الثاني في قطر، للمشاركة في بطولة كأس العرب، إذ يتولى الحضري مهمة مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني.

وخطف عصام الحضري الأنظار بشكل كبير، في مباراة الجولة الأولى أمام الكويت، بعدما أظهر اعتراضه على عمرو السولية، خلال دخوله لتنفيذ ركلة جزاء أمام لصالح الفراعنة، حيث طالبه الحضري بمنح الكرة لزميله محمد مجدي أفشة وهو ما حدث. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ومع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الحضري، سواء خلال فترة ممارسته لكرة القدم أو عقب اعتزاله ممارسة اللعبة، بات الحضري مصدر اهتمام الكثير من الجماهير المصرية، لذا دائما ما يبحث الكثير من الجماهير عن أبرز المعلومات المتعلقة بالحضري وبالأخص معلومات تتعلق بزوجته.

أبرز المعلومات عن زوجة عصام الحضري

وزوجة عصام تدعى صابرين رضا جمعة، وتعد من أهم أسرار تألق عصام الحضري في الملاعب بشكل كبير، خاصة في حرصها الدائم على مساندته والوقوف معه.

وكشف الحضري في تصريحات خلال الظهور في برنامج "بيت العيلة": "علاقتي بزوجتي بدأت بمشكلة في البداية، وبدأت العلاقة بيننا منذ أن كنت ألعب في صفوف نادي دمياط، وكانت هي لا تزال تدرس، ورأيتها للمرة الأولى خلال تواجدها عند مدرس تربطني علاقة صداقة به يدعى استاذ صالح".

وتحكي صابرين في برنامج "بيت العيلة" أيضًا، تفاصيل أول لقاء جمع بينهما وبين زوجها: "كان هناك بعض البنات أصدقائي واقفين معاهم صورة عصام خلال تكريمه من المحافظ، بعد صعوده دمياط إلى للدوري الممتاز وأنا مكنتش أعرفه من الأساس، حصلت على صورة له من أصدقائي".

وتابعت صابرين: "بعدما شاهدني عصام أمسك بصورته جاء لي وقال، انتي ليه ماسكة صورتي، فكان ردي عليه انت مين علشان أمسك بصورتك وقطعت الصورة فورا ومشيت وهو في الوقت ده اتعصب بشكل كبير، لكن الاستاذ صالح تحدث معه وأخبره بأنه لازم يصالحني ومينفعش اللي هو عمله، لذا جاء في اليوم التالي إلى المدرسة مع الاستاذ صلاح وبالفعل انتهى الخلاف".

وفي الحوار ذاته، أكد الحضري، أنه استمر يذهب إلى المدرسة بشكل يومي، حتى يرى صابرين باستمرار، حتى تم الارتباط الرسمي بينهما، أكد الحضري أنها كانت "وش السعد" بالنسبة له، قائلا: "بعد خطوبتي على صابرين بأيام قليلة انضميت لمعسكر منتخب مصر من وأنا في نادي دمياط".

وأضاف: "وعقب كتب الكتاب أيضًا، وقعت عقود انتقالي للنادي الأهلي لمدة خمس سنوات، لذا هى وش السعد بشكل كبير عليا".

ولدى الحضري خمسة أبناء من زوجته صابرين رضا، هم: "شاهندا، شدوي، شهد، ياسين، وشايان".

أكدت صابرين رضا أن زوجها عصام الحضري ليس شخص بخيل وأنه لا يجعلهم يحتاجون أي شيئ، قائلة: "كل اللي بطلبه من عصام بيوفره".

أقرأ أيضًا:

مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس بالدوري الإسباني



حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس